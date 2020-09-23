35 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области 23 сентября

В Твери коронавирусом заразились 15 человек Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 23 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 35 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 15 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5999 человек.
4441 заболевший излечился от инфекции. 231 (+1) человек умер.
1327 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1931 (+15 за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 461 (+3)
Ржев 456 (+7)
Калининский район 300
Торжок 266
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 194 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО