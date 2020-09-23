35 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области 23 сентября

В Твери коронавирусом заразились 15 человек Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 23 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 35 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 15 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5999 человек.

4441 заболевший излечился от инфекции. 231 (+1) человек умер.

1327 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1931 (+15 за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 461 (+3)

Ржев 456 (+7)

Калининский район 300

Торжок 266

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 194 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.