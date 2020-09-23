В Тверской области патологоанатом и бизнесмен наживались на родственниках умерших

Врач и бизнесмен наживались на услугах по погребению Фото: Евгений КУЦ

Противоправную деятельность в период с января по февраль 2020 года осуществляли врач-патологоанатом Бежецкой ЦРБ и предприниматель, занимающийся ритуальными услугами. За услуги по погребению, которые входят в перечень бесплатных, указанные лица брали деньги с родственников умерших, тем самым вводя их в заблуждение.

Ущерб составил 18 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждены уголовные дела по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ.

Ведется следствие.