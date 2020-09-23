Пять школ Торопецкого района не пускали учеников на уроки из-за внешнего вида. Фото: Алексей Косоруков.

Сотрудники правоохранительных органов опротестовали правила, которые предъявляли к внешнему виду учеников в пяти учебных заведениях. В частности, это касалось школьной формы, обуви, причёсок и макияжа. Установленные требования, по мнение прокуратуры, противоречили закону.

В Прокуратуре Торопецкого района указывают, что в школы не пускали учеников без формы или с необычными причёской и макияжем. Что нарушает права населения на общедоступное образование.

Районная прокуратура подала пять протестов, которые были удовлетворены. Нарушения устранили.