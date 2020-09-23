Житель Тверской области осужден условно за нападение на полицейского

Мужчина осужден условно на полтора года Фото: архив "КП"

Инцидент произошел в июле 2020 года в Красном Холме Тверской области. 35-летний мужчина был доставлен в местный отдел полиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство, задержанный схватил одного из сотрудников полиции за плечо и причинил ему физическую боль.

По уголовноему делу по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) судом емуназначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.

Приговор вступил в законную силу.