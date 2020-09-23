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Водитель на иномарке опрокинулся в кювет в Тверской области

Мужчину доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водителя с травмами доставили в больницу

Водителя с травмами доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла днем, 22 августа, в районе дома №31 по улице Советской в деревне Степурино Старицкого района Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 69-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Кашкай", двигаясь со стороны деревни Романово, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся в кювет на автомобиле.

В результате ДТП пострадавшего водителя доставили в больницу для окзания помощи.

ДТП