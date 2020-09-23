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Молодая девушка и пожилая женщина пострадали в ДТП в Тверской области

В Кимрском районе столкнулись две легковушки
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Два человека пострадали в ДТП под Кимрами

Два человека пострадали в ДТП под Кимрами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло днем, 23 сентября, на 23-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы в Кимрском районе Тверской области.

24-летний водитель, управляя автомобилем "Лада 211440", перед началом движения не убедился в безопасности маневра, создал помеху в движении автомобилю "ВАЗ 21099" под управлением 35-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали пассажиры "ВАЗ" - 19-летняя девушка, не пристегнутая ремнем безопасности, и 83-летняя женщина. С травмами они доставлены в больницу.

ДТП