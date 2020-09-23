В Твери скрывался подозреваемый, жестоко убивший мужчину в Ленинградской области

Подозреваемый в жестоком убийстве мужчина дал признательные показания Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По подозрению в совершении жестокого преступления задержан 53-летний житель Санкт-Петербурга.

Ранее СУ СК РФ по Ленинградской области сообщало, что 16 июня 2020 года из реки Мга Кировского района было извлечено расчлененное тело неизвестного молодого мужчины.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе следствия было установлено лицо, причастное к совершению преступления, а также личность убитого - 24-летнего мужчины.

22 сентября подозреваемый в убийстве 53-летний житель города Санкт-Петербурга был задержан и дал признательные показания.

Известно, что после убийства злоумышленник прятался в Твери, а потом вернулся в Санкт-Петербург, чтобы скрыть следы преступления.

- В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

Расследование продолжается.