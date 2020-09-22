В новом сезоне в Тверском театре драмы возродят комедию «№13 (Беспорядок)». Фото: «Цинист», архив.

В Тверском академическом театре драмы близится открытие 275-го сезона. 9 октября в 18:30 новый театральный год в храме Мельпомены стартует с премьеры прошлого сезона, комедии «Доходное место» по А.Н. Островскому (16+). В юбилейном сезоне зрителей обрадуют и восстановленной комедией «№13 (Беспорядок)», и новой редакцией спектакля «Женитьба Белугина».

Судя по информации в официальном сообществе в соцсетях Тверского театра драмы спектакль «№13 (Беспорядок)» режиссёра Бориса Михни с 14 мая 2019 года не показывали на сцене. Тяжело заболел исполнитель главной роли народный артист России Константин Юченков. В конце декабря его не стало.

Но любимую многими тверскими зрителями комедию, которая идёт на сцене без малого 17 лет, не сняли с репертуара. В новом распределении ролей главного героя сыграет Тарас Кузьмин, его жену – Дарья Плавинская, а секретаря – Сергей Бескакотов. Роль управляющего отелем перешла к Константину Василенко.

23, 24 и 31 октября состоится премьера второй редакции спектакля «№13 (Беспорядок)». Напоминаем, возрастной рейтинг пикантной комедии ситуаций – 16+.

6, 7 и 8 ноября на большой сцене Тверского театра драмы запланирована премьера исторической драмы «Невольники» по мотивам романов «Выбор» А.П. Рогова и «Василий III» В.И. Артамонова. Произведение рассказывает о судьбе Соломонии Сабуровой, первой жены великого князя Московского Василия III. Режиссёр – Иоланта Мельникова. 16+

Кроме того, в планах на 275-й сезон «обновление» спектакля «Женитьба Белугина» (12+) по А.Н. Островскому, премьера постановки «Весы» (18+) по Е.В. Гришковцу. В обоих случаях режиссура Александра Павлишина.

С малой сцены, которая не будет функционировать до конца года, спектакль «Василий Тёркин» (16+) в конце ноября предполагают перенести на большую. Того требует эпидемиологическая обстановка. Как и рассадки в «шахматном» порядке.