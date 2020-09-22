Региональный этап чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» пройдет в Твери

В «Абилимпиксе» могут принимать участие студенты, учащиеся ссузов и молодые специалисты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

IV чемпионат Тверской области «Абилимпикс» по профмастерству пройдёт в Твери. 23 сентября 2020 года одной из площадок областного этапа соревнования станет ТвГТУ.

Политех примет чемпионат впервые и станет единственным вузом Тверской области, где пройдут испытания профессионального соревнования.

В «Абилимпиксе» могут принимать участие студенты, учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений и молодые специалисты. В Политехе соревноваться будут студенты вуза, а также учащиеся технологического колледжа имени Ковалева из Западной Двины. Соревнования предстоят в компетенции «обработка текста».