270 миллионов рублей из сэкономленных средств бюджета Тверской области направят на решение назревших проблем

270 миллионов рублей из бюджета Тверской области направят на решение назревших проблем. Фото: ПТО.

Финансы перераспределят по нескольким направлениям – медицина, туристическая сфера, поддержка учёных. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области.

– Первый транш, 270 миллионов рублей, будет распределен по нескольким направлениям. Я считаю самым важным из них – дополнительная закупка фельдшерско-акушерских пунктов. Работа по обеспечению ими территорий ведется очень большая, надеюсь, мы проведем ее в ближайшие несколько лет с хорошим результатом, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На закупку модульных фельдшерско-акушерских пунктов дополнительно направят 16,4 миллионов рублей. Также более 167 миллионов рублей пойдёт на приобретение лекарств и медицинских изделий. В том числе, для тех, кто болеет диабетом, астмой, ревматизмом, катарактой и глаукомой. Кроме того, в списке инвалидность и онкология и др.

15,6 миллионов рублей в 2020 году пойдут на возмещение юридическим лицам имущественного налога. Поддержат, в первую очередь, гостиницы.

За 35,3 миллионов рублей закупят пять машин для пожарных.

Более миллиона рублей пойдёт на премию для учёных. Ее могут получить студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук, отдельные сотрудники вузов и целые научные коллективы. Награждать будут тех, кто внёс вклад в развитие науки и инновации на региональном уровне.