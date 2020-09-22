Творческая встреча с художником - мастером акватипии Геннадием Ореликовым пройдет в Твери

Геннадий Ореликов. Фото: tverlib.ru

В тверской "Горьковке" состоится творческая встреча с художником-графиком и акварелистом, заслуженным работником культуры России и членом Союза художников РФ Геннадием Николаевичем Ореликовым. Эта встреча - одно из мероприятий в рамках выставки из фондов Тверского краеведческого музея «Мечты и фантазии. Акватипия Геннадия Ореликова».

Акватипия - техника рисования водяными красками, когда рисунок получается посредством типирования - "отпечатывания" на специальной бумаге. Но Геннадий Ореликов расскажет об этом гораздо интереснее.

Встреча состоится в зале искусств библиотеки имени Горького 24 сентября (четверг) в 16:00. Справки по телефону в Твери: 34-95-59.