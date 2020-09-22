Индекс промышленного производства в Тверской области снизился на 6,3%

Среди всех регионов России по индексу промышленного производства Тверская область занимает семидесятое место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверская область на семнадцатом месте среди регионов ЦФО по индексу промышленного производства в январе-августе 2020 года - об этом сообщает Тверьстат. В ЦФО входят семнадцать областей и город федерального значения Москва.

Индекс промышленного производства в Тверской области с января по август 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го снизился на 6,3%. Для сравнения: в целом по федеральному округу индекс промышленного производства вырос на 3,5%, а в регионе-лидере ЦФО - Тульской области - на 18,8%.

Среди всех регионов России по данному показателю мы занимаем семидесятое место.

Больше всего в Тверской области упала добыча полезных ископаемых: -17,4%. Обрабатывающая промышленность снизила производство на 4,8%; электро- и газоэнергетика - на 11,9%.

А вот индекс промышленного производства в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, напротив, вырос - на 2,7%.