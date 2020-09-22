С банковской карты жителя Тверской области списали 60 000 рублей

Через "Мобильный банк" злоумышленник перевел деньги себе на счет Фото: Александр Новиков

В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратился 53-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты при невыясненных обстоятельствах списали 60 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина нашел на улице телефон с подключенной услугой "Мобильный банк", в полицию о находке злоумышленник не сообщил и перевел деньги на свой счет.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.