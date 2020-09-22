В Твери пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

Получить консультацию по юридическим вопросам смогут все желающие
Фото: Анна КОЛПАКОВА
25 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи.
В мероприятии примут участие представители Тверского регионального отделения "Ассоциации юристов России", профессорско-преподавательского состава юридического факультета Тверского госуниверситета, Прокуратуры Тверской области, Адвокатской палаты Тверской области, Нотариальной палаты Тверской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.
Прием граждан состоится в приемной президента Российской Федерации на улице Советской, 46 в Твери, с 13:00 до 16:00.
Получить бесплатную юридическую консультацию смогут все желающие.