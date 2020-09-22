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Общество

В Твери пройдет Единый день бесплатной юридической помощи

Он состоится 25 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Получить консультацию по юридическим вопросам смогут все желающие

Получить консультацию по юридическим вопросам смогут все желающие

Фото: Анна КОЛПАКОВА

25 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи.

В мероприятии примут участие представители Тверского регионального отделения "Ассоциации юристов России", профессорско-преподавательского состава юридического факультета Тверского госуниверситета, Прокуратуры Тверской области, Адвокатской палаты Тверской области, Нотариальной палаты Тверской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.

Прием граждан состоится в приемной президента Российской Федерации на улице Советской, 46 в Твери, с 13:00 до 16:00.

Получить бесплатную юридическую консультацию смогут все желающие.