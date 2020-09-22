За неделю "скорые" в Твери выполнили 2900 вызовов

Среднее время доезда "скорой помощи" до пациента составило 13 минут Фото: областной Минздрав

С 14 по 20 сентября по Твери и Калининскому району зарегистрировано 2937 вызовов бригад Тверской станции скорой медицинской помощи. Наиболшее количество вызовов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Каждому третьему пациенту потребовалась госпитализация.

Педиатрические бригады выезжали на вызовы 220 раз, в больницы доставлены 169 детей.

- В результате дорожно-транспортных происшествий скорой помощью в медицинские учреждения Тверской области доставлены 15 пациентов, из них 5 детей, - озвучили статистику в областном Минздраве.

Ежедневно работу осуществляла 31 бригада, среднее время доезда до пациента составило 13 минут.

Консультацию специалистов по телефону "103" получил 321 человек.