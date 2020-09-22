На фабрике "Гжель" изготовили сувениры в виде синих тверских автобусов

Синие автобусы стали сувенирами гжель Фото: vk.com/"Верхневолжское АТП"

Новые бело-синие сувениры гжель в виде автобусов "Транспорта Верхневолжья" изготовила Фабрика фарфора - Завод Ордена Дружбы Народов "Объединение "Гжель", расположенная в Московской области.

Сувениры имеют золочёные элементы и выполнены на заказ ограниченным тиражом.

Фотографиями фарфоровых автобусов поделилось сообщество "Верхневолжское АТП" в соцсети.

- Вы только посмотрите на это чудо. 7 веков мастерства и наши супер-современные автобусы в одном произведении искусства, - подписали фото в группе.

В каталогах продукции завода автобусы пока не представлены.