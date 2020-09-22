Грабитель отобрал телефон у случайной знакомой в Твери

Житель Твери задержан за грабеж Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 41-летняя жительница Твери. Женщина пояснила, что выпивала с малознакомым мужчиной, который похитил у нее мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами грабителя, установили возможных свидетелей.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый, безработный 36-летний житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.