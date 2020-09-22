Прокуратура добилась переселения семьи из аварийного жилья в Тверской области

Прокуратура добилась переселения семьи из аварийного жилья Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратился житель Торжка. Установлено, что между ним и местной администрацией в 2014 году заключен договор социального найма муниципальной квартиры общей площадью 22,3 кв.метра.

На основании акта обследования межведомственной комиссии дом признан аварийным и подлежащим сносу. Однако, мужчина и члены его семьи продолжали проживать в данной квартире.

Межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма взамен непригодного для проживания жилого помещения, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Требования прокурора удовлетворены.