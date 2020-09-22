Пытаясь привлечь внимание сожителя, женщина донесла на него в полицию в Тверской области

Женщина на пять лет отправится в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Максатихинском районном суде вынесен приговор 35-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в совершении заведомо ложного доноса.

В апреле 2020 года женщина сообщила в дежурную часть о краже 50 тысяч рублей, предположив при этом, что хищение мог совершить ее бывший сожитель.

В ходе проверки информации было установлено, что деньги мужчина не брал, а женщина таким образом просто хотела привлечь его внимание.

С учетом того, что в 2019 году за соучастие в совершении разбоя, женщина была осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет с отсрочкой исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста, суд признал ее виновной, отменил отсрочку исполнения ранее вынесенного приговора и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.