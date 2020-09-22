34 человека заразились коронавирусом в Тверской области 22 сентября

В Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 22 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции, из них четыре заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5964 человек.
4424 заболевших излечились от инфекции. 230 (+2) человек умерли.
1310 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1916 (+4 за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 458 (+8)
Ржев 449 (+5)
Калининский район 300
Торжок 266 (+1)
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 193 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО