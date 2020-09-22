34 человека заразились коронавирусом в Тверской области 22 сентября

В Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 22 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции, из них четыре заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5964 человек.

4424 заболевших излечились от инфекции. 230 (+2) человек умерли.

1310 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1916 (+4 за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 458 (+8)

Ржев 449 (+5)

Калининский район 300

Торжок 266 (+1)

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 193 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.