Форвард из Твери Илья Ковальчук не может найти новую команду в НХЛ

За время регулярного чемпионата Илья Ковальчук набрал 26 (10+16) очков в 46 матчах Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Нападающий из Твери Илья Ковальчук не может найти новую команду в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

Как сообщает Sports.ru со ссылкой Metaratings.ru, переговоры хоккеиста с клубами приостановлены.

"Монреаль" и "Эдмонтон" не заинтересованы в возвращении Ковальчука и отказались от подписания контракта.

Напомним, что в минувшем сезоне знаменитый россиянин на правах свободного агента подписал контракт с "Канадиенс". После этого "Монреаль" обменял нападающего в "Вашингтон".

За время регулярного чемпионата Илья Ковальчук набрал 26 (10+16) очков в 46 матчах. Теперь хоккеисту необходимо определить, где он будет играть дальше. Не исключено, что он может вернуться в Россию.