В Тверской области сгорел пассажирский "ПАЗ"

Возгорание началось с моторного отсека Фото: gorodtorzhok.ru

ЧП произошло 21 сентября на Ильинской площади в Торжке Тверской области. Пассажирский автобус "ПАЗ, эксплуатируемый частным перевозчиком для перевозки пассажиров по маршруту "Митино - Газопровод", загорелся во время движения.

- Пожар начался с моторного отсека. Пассажиры на момент возгорания внутри салона отсутствовали, - сообщает информационно-новостной сайт gorodtorzhok.ru.

Возгорание ликвидировали пожарные. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.