Медвежата-сироты, воспитанные в Тверской области, готовятся к самостоятельной жизни в лесу

Медвежат выпустят в родные леса Фото: vk.com/Центр спасения медвежат-сирот

Ровно восемь месяцев 18 медвежат, оставшиеся сиротами, провели в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области. Специалисты центра тщательно готовили их к самостоятельной жизни в лесу и вот этот миг настал.

- Наступила грустная и волнительная пора выпусков - все медвежата, кроме Пужи, готовы к самостоятельной жизни в лесу, - написали работники Центра на странице в соцсети.

Косолапые прошли осмотр ветаринаров. У них отличное самочувствие и хороший вес для благополучной зимовки. Они имеют все навыки и формы поведения для самостоятельного выживания и готовы к жизни на свободе.

- Сейчас большую часть времени мы проводим в подготовке к выпускам и находимся в разъездах - медвежата поступили к нам из разных областей, включая Вологодскую, Кировскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и р.Карелия, куда мы их и будем отпускать, - рассказывают в Центре и обещают показать возвращение медвежат на родину.