В Тверской области стартовала неделя детской дорожной безопасности

Неделя детской дорожной безопасности проходит в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в период с 21 по 25 сентября 2020 года проводится "Неделя детской дорожной безопасности". Мероприятие организовано в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция предлагает родителям и педагогам провести с детьми разъяснительные беседы по соблюдению ими Правил дорожного движения, обратив особое внимание на их безопасное поведение на проезжей части. Рассказать детям как вести себя на остановках общественного транспорта.

- Научите ребёнка быть осмотрительным и внимательным на дороге и непосредственно в её близости, разъясните подросткам правила управления велосипедом и мопедом, - призывают Госавтоинспекторы и просят водителей также быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест расположения детских образовательных учреждений.