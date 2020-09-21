В Твери появилась новая спортивная площадка

Новую площадку установили по программе поддержки местных инициатив Фото: администрация Твери

В Заволжском и Пролетарском районах Твери по инициативе жителей города в рамках Программы поддержки местных инициатив появились новые объекты благоустройства.

В рамках проекта работы произведены на придомовых территориях дома № 2 корпус 1 по улице Бориса Полевого в Пролетарском районе и дома № 21 по улице Голландская в Заволжском районе.

Ранее, благодаря инициативной группе и совместному решению всех жителей дома на Бориса Полевого, во дворе была установлена детская площадка, размещены камеры видеонаблюдения. В этом году провели капитальный ремонт контейнерной площадки и установили ограждение.

Жителям дома на улице Голландской ранее удалось реализовать проект по размещению во дворе системы видеонаблюдения, а в этом году установить новую спортивную площадку.

Всего в 2020 году по программе реализуется семь проектов в разных районах города.