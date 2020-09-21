Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Тверской области

На приём не забудьте маску!
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Твери 25 сентября 2020 года.
Консультировать желающих будут:
- представители Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России»;
- профессура юридического факультета ТвГУ;
- специалисты региональной прокуратуры Тверской области;
- представители областных Адвокатской и Нотариальной палат;
- судебные приставы.
Прием будет организован в Твери на улице Советской, дом 46 (помещение Приемной Президента РФ) с 13:00 до 16:00.
Всероссийские дни оказания бесплатной юридической помощи организуются регулярно в целях развития правовой грамотности жителей страны, а также обеспечения возможности получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно.