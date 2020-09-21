Средний размер накопительной пенсии в Тверской области - 765 рублей

1 августа накопительные пенсии были повышены на 9,13%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области, как и во всей стране, 1 августа накопительные пенсии были повышены на 9,13%. В нашем регионе такое повышение коснулось 1034 пенсионеров. Таковы данные Тверского отделения Пенсионного фонда РФ.

Пенсионеров, которых коснулось повышение пенсий так немного, потому что накопительные пенсии сегодня получают только мужчины не старше 1953 года рождения и женщины не старше 1957 года рождения, в пользу которых с 2002 на накопление пенсии уплачивались страховые взносы.

По данным ПФР, Средний размер накопительной пенсии в Тверской области составляет 765 рублей в месяц.

В Пенсионном фонде также напоминают, что 1 августа были также повышены пенсии участникам программы софинансирования пенсий (таких в регионе 194 человека). Они получают срочную пенсионную выплату. Она повышена на 7,99%. Средний размер срочной пенсионной выплаты в Тверской области - 1721 рубль в месяц.