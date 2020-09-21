По количеству автомобилей у населения Тверская область на первом месте в ЦФО

Машин у нас много и в ДТП на них мы попадаем часто. Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверская область находится на первом месте в Центральном федеральном округе по количеству личных авто (в расчете на 1000 человек населения, по данным 2019 года). Об этом накануне Всемирного дня без автомобиля сообщил Тверьстат.

Опираясь на данные МВД, Тверьстат также приводит статистику аварийности в регионе. В прошлом году в Верхневолжье произошло 1998 дорожно-транспортных происшествий (годом ранее ДТП было на 7,6% меньше). Пострадали в этих авариях 2695 человек.

По отношению к другим регионам ЦФО аварийность у нас довольно высока: Тверская область занимает 4-е место в федеральном округе по количеству ДТП в расчёте на 100 тысяч населения.

Всемирный день без автомобиля отмечается в 2020 году 22 сентября. В этот день всех призывают отказаться от личных авто в пользу велосипеда, самоката или общественного транспорта. Этот день - повод задуматься о проблеме воздействия автомобилей на экологию.