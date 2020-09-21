На субботнике в Твери жители собрали 280 кубометров мусора

На общегородской субботник вышли 1500 жителей Фото: администрация Твери

В минувшие выходные в Твери в рамках Всемирного дня чистоты состоялся общегородской субботник. Убирать парки и городские улицы вышли около 1500 добровольцев.

Силами местных жителей в порядок были приведены 30 территорий во всех районах города. В частности, набережная Волги от спорткомплекса "Юбилейный" до пескобазы, береговая зона реки Тьмаки в районе улицы Дарвина, Первомайская и Бобачевская рощи, Мигаловская набережная, Константиновские карьеры, зона у Восточного моста и другие.

В общей сложности было собрано и вывезено около 280 кубометров мусора.