В Кимрах Тверской области женщина на иномарке врезалась в дом

В ДТП пострадала женщина-водитель Фото: ОГИБДД МО МВД России "Кимрский"

Авария произошла около 14:35 дня 20 сентября в Кимрах Тверской области.

По информации ОГИБДД МО МВД России "Кимрский", на перекрестке улиц Троицкая и Вагжанова 23-летняя девушка-водитель "Рено Симбол", двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу автобусу "ПАЗ-4234", который ехал по главной.

В результате столкновения иномарка въехала в дом. Женщина-водитель получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения.