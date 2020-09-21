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Трое молодых людей получили травмы после отдыха в ночном клубе в Твери

Все они обратились в больницу
Семён ЛЕГКОВ
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Трое молодых людей получили травмы после отдыха в ночном клубе в Твери.

Трое молодых людей получили травмы после отдыха в ночном клубе в Твери.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В ночь с 19 на 20 сентября около одного из ночных клубов города произошла потасовка. Три пострадавших, которые не были в одной компании, написали заявления в полицию. По их словам, они пострадали от неправомерных действий охранников.

Как уточнили в полиции, все трое молодых людей находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту обращений проводят проверку.

Сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку действиям секьюрити развлекательного учреждения.

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