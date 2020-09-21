Сотовый телефон похитил посетитель в магазине в Тверской области

Житель Тверской области попался на краже телефона
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился 47-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что в одном из местных магазинов проявил невнимательность и оставил на прилавке без присмотра сотовый телефон. Этим воспользовался злоумышленник.
Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом зале, составили ориентировку на подозреваемого.
Спустя несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 43-летний местный житель. В полиции мужчина признался в содеянном и выдал похищенное.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.