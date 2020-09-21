Ботанический сад Твери приглашает гостей на музыкальную встречу

Посетители смогут увидеть выставку удивительных картин и послушать старинные романсы Фото: Ботанический сад ТвГУ

26 сентября Ботанический сад Твери приглашает жителей и гостей областной столицы на творческую музыкальную встречу "Снился мне Сад ..." из цикла "Романс в картинах".

Посетителям будет представлена экспозиция уникальных картин в технике "Живопись шерстью".

- Каждая картина – это иллюстрированный сюжет романса, исполняемого певицей, членом Рахманиновского общества России Еленой Беловой под собственный гитарный аккомпанемент или в сопровождении фортепиано. Поэтическую атмосферу создадут авторские стихи Татьяны Мелиховой, - сообщают организаторы.

В старинном парке прозвучат салонные и старинные русские романсы на стихи графини А.В. Толстой "Мы вышли в сад", А. Будищева "Калитка", Б. Борисова и Е. Дитерихса "Снился мне сад" и другие.

Стоимость концерта - 150 руб. Входной билет в сад приобретается отдельно.

Начало в 15:00.