В Тверской области мужчина сбыл наркотик во дворе дома

Судом мужчина осужден на четыре года Фото: архив "КП"
Перед судом предстал 32-летний житель Лихославля, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).
В начале июня 2020 года подсудимый в одном из дворов Лихославля незаконно сбыл участнику оперативного мероприятия наркотическое средство.
Полученное сотрудником полиции запрещенное вещество было изъято из незаконного оборота.
С учетом мнения государственного обвинителя, судом злоумышленник приговорен к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.