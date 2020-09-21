В Тверской области мужчина сбыл наркотик во дворе дома

Судом мужчина осужден на четыре года Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 32-летний житель Лихославля, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

В начале июня 2020 года подсудимый в одном из дворов Лихославля незаконно сбыл участнику оперативного мероприятия наркотическое средство.

Полученное сотрудником полиции запрещенное вещество было изъято из незаконного оборота.

С учетом мнения государственного обвинителя, судом злоумышленник приговорен к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.