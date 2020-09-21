Студенты из Тверской области завоевали награды на национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Фото: Олег ЗОЛОТО

Студент Тверского политехнического колледжа Олег Ястребов занял второе место в компетенции «Цифровая метрология», а студент Западнодвинского колледже имени Ковалева Вячеслав Петров взял «бронзу» в «Агрономии». Таковы результаты выступления участников из Тверской области на VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Всего участвовали более 2,8 молодых людей из 83 субъектов России.

Соревнования впервые проходили в дистанционно-очном формате – за тем, как начинающие профессионалы выполняют работу, в режиме онлайн следили более 700 экспертов. Теперь победители национального чемпионата смогут поехать в 2021 году на мировые соревнования в Шанхае.

– Чемпионат «Молодые профессионалы» – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей, – прокомментировал успехи тверских студентов губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В рамках модернизации системы профобразования в Тверской области создано 10 производственно-образовательных кластеров. Планируется, что подготовка по этим направлениям совместит теорию с практикой на предприятиях Верхневолжья.