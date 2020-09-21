Молодая женщина украла у жительницы Твери 86 000 рублей

Жительницу Твери задержали за кражу Фото: архив "КП"

В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России городу Твери обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее украли 86 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе розыска правоохранители установили, что к преступлению причастна безработная 27-летняя местная жительница.

Злоумышленница вернула часть похищенного.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.