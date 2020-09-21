7102 подарочных набора для новорожденных вручены семьям Тверской области

В набор для новорожденного входит 50 предметов Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области с начала 2020 года семьи получили 7102 подарочных набора для новорожденных.

Напомним, мера поддержки введена с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография". За это время наборы вручены 9533 семьям Верхневолжья.

В набор входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие вещи, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 предметов.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации новорожденных на территории тверского региона. Получить коробку можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.