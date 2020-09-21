Пять мостов отремонтировали в 2020 году в Тверской области

Пять из семи мостов по плану отремонтировали в 2020 году в Тверской области. Фото: ПТО.

В Тверском регионе уже завершили ремонт на пешеходном мосту через реку Дойбица, построенном на территории рекреационного кластера «Волжское море». Помимо этого, закончили работы ещё на четырёх мостах. Их общая протяжённость – 340 погонных метров.

Продолжается реконструкция путепровода в Вышнем Волочке, который введут в эксплуатацию в 2021 году. Также начался ремонт на мосту через реку Кашинка в Кашинском городском округе. На работы заключили двухлетний контракт.

Мост через реку Кашинка расположен на третьем километре дороги «Бузыково – Высоково – Юрино» в Кашинском городском округе. Там заменят опоры и пролёты, обустроят подходы к мосту. Общая протяжённость участка, который приведут в порядок, 100,2 метра. Для автомобилистов организуют объездную дорогу.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, приведение в порядок дорожной инфраструктуры – важный фактором повышения инвестиционной активности и туристической привлекательности территорий региона.