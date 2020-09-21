Сайты по продаже водительских удостоверений запретил суд в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Сонковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты с предложениями о продаже водительских удостоверений с доставкой.

Купить документ мог любой желающий без прохождения учебы в автошколе, в том числе, после лишения права управления транспортными средствами.

С целью защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации сайтов запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.