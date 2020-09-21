Житель Тверской области, заступаясь за сожительницу, убил знакомого

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Преступление было совершено в мае 2020 года в Зубцове. 34-летний местный житель, находясь дома, распивал алкогольные напитки в компании знакомых, после употребления спиртного мужчина уснул в комнате.

Проснувшись от криков своей сожительницы, мужчина увидел, как один из гостей тащит ее за волосы.

Хозяин заступился за женщину - ударил обидчика по руке и несколько раз по лицу. Затем вывел мужчину на улицу и нанес еще несколько ударов по голове.

Через некоторое время обвиняемый увидел, что возле потерпевшего собрались люди, пострадавшего на скорой помощи доставили в больницу, где он скончался.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.