Серьезное ДТП с пострадавшим произошло на Московском шоссе в Твери

В результате ДТП пострадал водитель "Тигуана" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дмитрий Васильев (скрин видео)

Авария произошла около 8:20 утра 21 сентября на Московском шоссе в районе Научно-исследовательского института синтетического волокна (ВНИИСВ) в Твери. Информацией о ЧП поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" врезался в "Пассат", который остановился для разворота. В результате ДТП "Пассат" врезался в грузовик "Вольво" с прицепом.

Большегруз съехал в кювет. В результате ДТП травмы получил водитель "Тигуана". Угрозы его жизни нет.

На месте происшествия работают спецслужбы.