В Максатихинском районе Тверской области школы перевели на дистанционку из-за коронавируса

Стала ли причиной возвращения дистанционки вспышка коронавируса в Максатихе - власти не поясняют.

Сообщение о том, что школы вновь переходят на дистанционное обучение было размещено на официальном сайте Администрации Максатихинского района 17 сентября 2020 года.

В нем, в частности, говорится, что на территории муниципалитета эпидобстановка непростая, поэтому решением рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции переведены на дистанционное обучение с 16 по 29 сентября 2020 года ряд образовательных учреждений. Не будут работать кружки и секции, отменены массовые мероприятия с участием детей.

Стала ли причиной возвращения дистанционки вспышка коронавируса в Максатихе и каков процент роста заболевших - не сообщается. Лишь приводится общая цифра заболевших в районе с начала пандемии - 154 человека.

Сейчас в районе силами муниципалитета и МЧС будет проводится дезинфекция школ, жилых и общественных помещений и пр. особое внимание к дезинфекции тех помещений, где проживают больные коронавирусом.

Проводится мониторинг использования продавцами магазинов средств индивидуальной защиты. Распространяются листовки, в которых говорится, какие меры надо соблюдать вовремя пандемии. В частности, детям власти района в официальном сообщении рекомендуют «не покидать дом без крайней необходимости».

Напомним, ещё с середины августа в России муссировался слух о возвращении дистанционного обучения с 20 сентября 2020. Тогда официальные власти опровергли информацию.

Но местные Администрации правомочны принимать решения по возвращению дистанта, исходя из текущей ситуации - власти Максатихи его приняли.