ФК «Тверь» уступил на выезде ФК «Зенит – 2»

. Фото: пресс-служба ФК «Тверь», Анна Мейер/2.fc-zenit.ru.

Несмотря на то, что на 18-й минуте ФК «Тверь» открыл счёт, ФК «Зенит – 2» забил один гол в первом тайме, а затем два, один из которых с пенальти – во втором. На этот раз трансляция велась на зенитовском канале известного видеохостинга без работы комментатора. Поражение в этом матче прервало серию из шести удачных игр «Твери» в этом сезоне – пять побед и одна ничья.

Первый и единственный гол ФК «Тверь» забил со штрафного из-за фола. После удачного навеса Алексей Иванов отправил головой мяч в девятку. Ответный гол на 31-й минуте хозяева закатили во время игры с острейшего угла. Автор – Станислав Крапухин. Он же на 70-й минуте пробил спорно назначенный пенальти в ворота «Твери» и удачно добил после того, как мяч отскочил от ноги вратаря.

Финальный гол встречи у питерцев получился после удачной комбинации, начавшейся в тот момент, когда удалось перехватить инициативу в центре поля. Удар со штрафной на счету Никиты Симдянкина. Итог – 3:1 в пользу ФК «Зенит – 2».

Напомним, до матча с командой «Зенит – 2» ФК «Тверь» был на первом месте в турнирной таблице ПФЛ группа 2. Противники из Санкт-Петербурга только на 12 месте.

Следующий матч у ФК «Тверь» дома. На стадион «Юность» приедет ФК «Звезда» из Санкт-Петербурга.