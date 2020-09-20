2 человека пострадали при столкновении автомобилей под Тверью 20 сентября

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Два человека пострадали днём 20 сентября при столкновении двух автомобилей на 15-м км дороги Тверь – Тургиново в Калининском районе Тверской области.

Обстоятельства случившегося уточняются.

В региональном управлении ГИБДД уточняют: пострадали два человека, это взрослые люди. Водители были трезвые. Угрозы жизням травмированных в ДТП нет.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает: водителям на трассе необходимо быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.