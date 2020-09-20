Экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 западного военного округа провели учебный воздушный бой в небе Тверской области

Истребители оттачивали технику в небе Тверской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35 и МиГ-31 Ленинградской армии ВВС и ПВО провели провели учения - учебный воздушный бой. Летали сверхзвуковые истребители на больших, малых и предельно малых высотах в Тверской области.

Как сообщили в сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, экипажи отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных воздушных объектов. Был отработан уход от атаки истребителей "противника".

Полёты выполняли летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.