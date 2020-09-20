Наиболее востребованными профессиями в Тверской области названы рабочие

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В службе занятости Тверской области назвали самые востребованные профессии у работодателей региона.

Сегодня в банке вакансий областной службы занятости насчитывается порядка 14 700 вакансий. С начала года работу нашли около 13600 человек, 88 открыли собственное дело.

Наиболее востребованными у тверских работодателей по-прежнему остаются специалисты рабочих профессий: слесари, электрогазосварщики, токари, механики. Нужны медики и инженеры. При желании воспитатели, учителя, тренеры, водители, каменщики, штукатуры, швеи тоже могут быстро найти работу.

Почти тысяча жителей региона проходит сегодня обучение по линии службы занятости, повышая свою квалификацию или осваивая новую профессию.

Однако, не все так радужно: на днях статистику по занятости населения обнародовал Тверьстат.

Согласно ей, в Тверской области число безработных за год увеличилось на 21%.

Тверская область занимала 4 место по уровню безработицы среди регионов Центральной России в апреле-июне 2020 года.

В областном правительстве готовы помочь бюджетным рублем, гражданам, оставшимся без работы и готовым переобучаться. Так более 27,5 миллионов рублей из регионального бюджета решено направить на организацию общественных работ для граждан, обратившихся в службу занятости, и частичное возмещение расходов работодателям, согласившимся временно трудоустроить работников. Размер субсидии на одного работника - 12 130 рублей. В текущем году на общественные работы смогут трудоустроиться 414 человек, на временные – 172.

Повысить квалификацию или переобучиться смогут более 500 человек.