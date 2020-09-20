В Твери пьяный парень протаранил три машины на парковке Химинститута

Одна из пострадавших в результате тарана машин. Фото: кадр с видео «Подслушано у водителей.Тверь»

Пьяный 20-летний парень протаранил на своём авто три соседские машины на парковке в Твери в ночь на 20 сентября. Случилось это в Твери у дома № 46 в поселке Химинститута.

Подвыпивший водитель попросту не справился с управлением и снес «морды» трём авто. К счастью, обошлось без жертв. На месте происшествия парень оставил пустую бутылку из под водки одного известного бренда.

Видео с места «тарана» утром было залито в группу «Подслушано у водителей.Тверь» под заголовком «У кого-то утро начинается не с кофе» и вызвало много откликов у автолюбителей областной столицы. От резко радикальных: «сажать пожизненно», до слишком мягких: «почему он сам сел за руль в таком состоянии».

- Если "Пьяный за рулём - преступник!", не очень понятно, почему государство не конфискует у злодеев орудие преступления? - замечает один из комментаторов паблика.

В Госавтоинспекции по Тверской области пояснили, что в отношении водителя составлен протокол по Ст. 12.8 КоАП РФ. В его крови обнаружен алкоголь более 0.7 мг на литр.

Видео: «Подслушано у водителей.Тверь»