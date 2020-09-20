ФК «Тверь» представил новый клубный брендированный автобус

ФК «Тверь» – на новом клубном автобусе в Питер за победой! Фото: сообщество ФК «Тверь» в соцсетях – ВК/tverfc.

Сегодня, 20 сентября, в 13:00 в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» Академии клуба «Зенит» пройдёт матч ФК «Тверь» и ФК «Зенит – 2». Напомним, на сегодняшний день тверская команда находится на первом месте в турнирной таблице группы 2 ПФЛ, а питерские противники только на двенадцатой позиции. Трансляция матча вновь будет доступна на сайте «Твери» и в группах в соцсетях.

Накануне игры тверичане презентовали их новый клубный автобус с огромным логотипом ФК «Тверь» на борту. Пресс-служба команды сняла короткое красочное видео.

Вместе с футболистами будем верить, что на «синем автобусе» ФК «Тверь» привезёт победу над сине-бело-голубыми.