9 человек заразились коронавирусом в Твери 20 сентября

В регионе подтверждено 33 новых случая. Графика:ПТО

По данным регионального оперштаба, на 20 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавирусной инфекции, из них 9 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5895 человек.

4416 заболевших излечились от инфекции. 228 (+1) человек умерли.

1251 (+32) пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1902 (+9 человек за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 450 (+2)

Ржев 439 (+4)

Калининский район 300 (+3)

Лихославльский район 244

Торжок 265 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 190 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.