9 человек заразились коронавирусом в Твери 20 сентября

В регионе подтверждено 33 новых случая. Графика:ПТО
По данным регионального оперштаба, на 20 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 33 новых случая коронавирусной инфекции, из них 9 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5895 человек.
4416 заболевших излечились от инфекции. 228 (+1) человек умерли.
1251 (+32) пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1902 (+9 человек за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 450 (+2)
Ржев 439 (+4)
Калининский район 300 (+3)
Лихославльский район 244
Торжок 265 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 190 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО