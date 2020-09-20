Автомобиль с двумя девочками-подростками опрокинулся в кювет в Тверской области

Женщина 19 лет опрокинула в кювет двух девочек-подростков в Тверской области.

Автомобиль Аudi 80 опрокинулся в кювет в субботу, 19 сентября, около 17 часов в Зубцовском районе.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тверской области, за рулём иномарки была 19-летняя женщинщина.

В машине были ещё два подростка- девочки: 14 лет и 17 лет.

Юным пассажиркам Аudi госпитализация не потребовалась. Они отделались ушибами и ссадинами.

На место происшествия сотрудников ДПС они не вызывали, в больницу обратились самостоятельно.